Тарзан слил интимное видео с Королевой

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Наташа Королева и Сергей Глушко женаты уже 16 лет. Супруг певицы решил поделится радостным событием с подписчиками и опубликовал видео с интимными моментами их отношений: на кадрах из ролика они обнимаются, целуются и танцуют вместе.

Иногда Тарзан появляется в кадре полуголым, демонстрируя накачанное тело.

Подписчики откровенный ролик оценили: они считают Королеву и Тарзана одной из самых гармоничных пар шоу-бизнеса.

"Вы самая красивая пара, самая гармоничная пара, да что тут говорить, вы просто огонь", "Как вы прекрасны", "Главное сексуйте и любите друг друга", "Вот это да, целых 16 лет", – пожелали поклонники в социальных сетях.

Королева и Глушко познакомились, когда певица была еще замужем за Игорем Николаевым. После у пары родился сын Архип, а спустя пару лет они поженились. Несмотря на слухи о многочисленных изменах Тарзана, супруги до сих пор вместе.

Источник: https://mixerpokupay.ru/view/new?exp0=44&templates_show_id=5&uid=e239db2f-736b-43cc-b8d1-b3fb0f8cfd7b&utm_campaign=71&utm_content=99ebdab3-8982-48d2-8c5c-c034617c4367&utm_medium=97&utm_source=tarzan&zoneid=2374577#