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Музыкальный кадетский корпус КГИК выступил на краевом гала-концерте

Оркестр Музыкального кадетского корпуса Краснодарского государственного института культуры пригласили открыть Краевой гала-концерт военно-патриотической песни. 11 февраля кадеты выступили в Центральном концертном зале. Духовой оркестр воспитанников открыл концерт музыкальным дефиле.

В исполнении юных музыкантов КГИК прозвучала композиция "Мы кадеты – гордость страны". Руководитель и дирижер оркестра – Алексей Харатьянц.

Концерт был посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, он прошел под девизом "Подвиги отцов – крылья сыновей". Его зрителями стали участники боевых действий, политические деятели, представители общественных организаций и воспитанники кадетских корпусов.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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