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Большой театрализованный концерт к освобождению Краснодара прошел в КГИК

12 февраля в Краснодарском государственном институте культуры прошел большой театрализованный концерт, посвященный 77-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

В КГИК собрались студенты, преподаватели, воспитанники Музыкального кадетского корпуса, общественные и политические деятели, жители города.

Знакомые песни военных лет, трогательные стихи, танец санитарок, вальс и трагические события войны. Здесь и подвиг народа, и скорбь по павшим солдатам, и материнская боль. "Помните", – вот главная заповедь, которую студенты передавали сегодня жителям Краснодара.

Впервые на сцене вуза любимый зрителями матросский танец исполнили не только парни, но и девушки, а пластический номер "Ни шагу назад" тронул сердца каждого человека в зале: инсценировка боя, в котором солдаты предстают, как несокрушимые герои. Несмотря ни на что, они крепкими рядами стоят в строю.

Этот концерт стал первым в рамках художественно-творческого и военно-патриотического проекта "Дорогами Победы". Уже 13 февраля артисты вуза отправятся с ним в Туапсе. После чего в разные периоды посетят Анапу и Новороссийск. Проект приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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