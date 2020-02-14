О Малой земле говорили сегодня в КГИК

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14 февраля в Краснодаре состоялось очередное заседание "Исторического клуба". Он действует на базе Краснодарского государственного института культуры. Тема этой лекции – "Семь месяцев эпопеи Малой земли".

Кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, член Краснодарского отделения Российского военно-исторического общества Илья Киселев рассказал о стратегических планах по освобождению Новороссийска, о действиях десанта, о положении войск, о значимых командирах, о бытовых моментах солдатской жизни (о полевой кухне, добыче воды, досуге). Представил фотографии из окопов и снимки десантной роты, сделанные в 1943 году.

Лектор говорил о Цезаре Куникове – офицере, морском пехотинце, который отличился во многих фронтовых операциях и получил смертельную рану при освобождении новороссийского побережья.

Илья Киселев отметил, что при поиске достоверных фактов о событиях на Малой земле изучал боевые оперативные документы, а также личные дневники участников. Например, дневник старшего лейтенанта Морозова. Который сейчас хранится в Новороссийском историческом музее-заповеднике.

Закончил лекцию Илья Киселев рассказом об операции по освобождению Новороссийска в сентябре 1943 года. После боевых действий город был практически весь разрушен.

Слушателями лекции сегодня стали студенты разных краснодарских вузов, а также представители краевых министерств, Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Еще одна патриотическая акция стартует в институте культуры. Во вторник, 18 февраля, в КГИК откроется "Исторический кинопоказ".

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры