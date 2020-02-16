Ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона 13 февраля состоялось памятное мероприятие «Афганистан - дни, ушедшие в вечность».

На встрече присутствовали студенты Новороссийского медицинского колледжа. Первая часть мероприятия была информационно-познавательной. Здесь сотрудники отдела массовой работы представили слушателям доклад, во время которого рассказали о предпосылках к военному конфликту в Афганистане, его развитии, поисках мирного разрешения, людских потерях и

итогах. После, для того чтобы студенты смогли более полно осознать реалии войны, ведущая предложила им познакомиться с записью интервью простого солдата – Александра Гоштука, который рассказал о том, что ему довелось испытать в Афганистане с 1982 по 1984 годы в отряде спецназа. Во второй части встречи студенты выразили желание принять участие в акции «Солдатский треугольник». Так как данная акция приурочена к 75-летию со Дня Великой Победы, ведущая напомнила ребятам главные сведения о Великой Отечественной войне, а также зачитала небольшой отрывок из повести Григория Яковлевича Бакланова «Навеки-девятнадцатилетние». После каждый смог написать письмо в прошлое со словами благодарности за мирное настоящее. Затем сложить письмо определенным образом и опустить в специальный ящик.