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Афганистан… дни, ушедшие в вечность

В Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона 13 февраля встретились участники клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ».
На этот раз руководители – Коновалова Алевтина Юрьевна и Белова Анна Петровна предложили приурочить первую часть собрания ко Дню памяти воина-интернационалиста. Информационную справку о военном конфликте в Афганистане представил Чернышев Владимир Михайлович. Он рассказал о ходе войны, разразившемся кризисе и мирной конференции в Женеве, во время которой был урегулирован вопрос 10-тилетней войны в Афганистане. Выступление Владимира Михайловича дополнили Волкова Елена Сергеевна, Баранник Светлана Михайловна. Поэтессы  представили тематические выдержки из газет, журналов с какими-либо интересными уникальными сведениями. Вторая часть мероприятия была более неформальной. Здесь каждый смог выразить свое мнение, выступить с подобранным материалом, а также прочесть стихотворения и рассказы. До новых встреч в Центральной городской библиотеке им. Э.Э.Баллиона.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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