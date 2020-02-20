Почему в СССР скрывали информацию о происхождении Владимира Ленина

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В советские времена вся информация о происхождении и предках Ленина была засекречена, а публикации на эту тему находились под строгим запретом. Идеология не допускала, чтобы общественность увидела Владимира Ильича не как революционера, а как обычного человека, отдельного от партии и политики.

Можно сказать, что только в 90-х годах прошлого столетия стали появляться различные данные о родословной Ленина, хотя споры о его корнях ведутся и сегодня.

Отцовская линия

Отцом вождя мирового пролетариата официально значится Илья Николаевич Ульянов. Долгое время про него было известно только, что он работал инспектором народных училищ. Владимир Ильич же в анкете, датированной 1922 годом, писал, что происхождение и род деятельности деда со стороны отца ему неизвестны.

На самом деле его дед Николай Ульянин был вольным крестьянином в Нижегородской губернии, переехал в Астрахань, где стал портным. Бытует мнение, что у него были калмыцкие корни, о чем впервые написала Мариэтта Шагинян – советский историограф и писательница. Она предполагала, что отец жены Николая Ульянина Анны Смирновой был калмыком. Однако книгу Шагинян «Семья Ульяновых» запретила на целых 20 лет, поэтому эта информация не распространялась.

Кроме того, существует версия, что отцом вождя на самом деле являлся друг семьи врач Иван Покровский, который часто гостил в доме Ульяновых и с которым у его матери якобы был роман. Ее выдвигал известный историк Аким Арутюнов, который обнаружил в дипломе Владимира Ильича перечеркнутое отчество «Иванович», вместо которого было добавлено «Ильич».

Немецкие и шведские корни

Мать Ленина Мария Александровна до замужества носила фамилию Бланк. Ее дедом со стороны матери был Йоганн Готлиб Гроссшопф. Он родился в 1766 году в Любеке в семье немцев. Его предки в 14-ом веке были преимущественно арендаторами и владельцами мельниц, но среди них можно найти также много интеллектуалов тех времен: магистров, врачей, аптекарей. В родословной деда матери Владимира Ильича встречается фамилия Курциус, среди представителей которой есть разные выдающие личности: профессор философии, известный археолог, романист и даже трехкратный президент Любека.

На постоянное проживание в Россию дед Марии Александровны Йоганн Гроссшопф переехал еще в юношестве. В возрасте 27 лет он женился на Анне Беате Эстедт. Она была дочерью шведа, который преподавал гравировальное искусство в Академии искусств Петербурга. Отсюда шведские корни в родословной Ленина. Пара, представлявшая выходцев из Германии и Швеции, хорошо адаптировалась на новом месте, сохранила знание родных языков и сумела создать обеспеченную и благополучную семью. У них родилась дочь Анна, которая впоследствии стала супругой Александра Бланка. Мариэтта Шагинян выдвигала версию, что он был украинцем, однако у деда Владимира Ильича, как оказалось, были еврейские корни.

Еврейские корни

В 1924 году, после смерти вождя, Секретариат ЦК ВКП дал задание его сестре Анна Ильиничне Ульяновой собрать информацию по родословной их семьи. В этом ей помогала сестра Мария. Анна Ильинична при изучении семьи Бланк отмечала: «Фамилия казалась нам французского корня, но никаких данных о таком происхождении не было. У меня лично довольно давно стала являться мысль о возможности еврейского происхождения, на что наталкивало, главным образом, сообщение матери, что дед родился в Житомире – известном еврейском центре».

Именно Анна Ильинична обнаружила документы, которые подтверждали, что Александр Бланк, их дед по матери, является сыном житомирского еврея Моши Ицковича Бланка. Когда она сообщила об этом Сталину, тот приказал: «Молчать о нем абсолютно!». В результате эта информация была обнародована только в 1992 году, когда письма Ульяновой опубликовались в журнале «Отечественные архивы».

Интересно, что Моша Ицкович носил такую странную для еврея фамилию. Мать его была минской еврейкой, а отец занимал большую должность в Минске. Предполагается, что он эмигрировал в Россию после революции во Франции. В связи с этим еврейская община Минска не пожелала регистрировать Мошу с еврейской фамилией, поэтому, вероятно, он был записан под фамилией с французским корнем.

Похоже, неприязнь к евреям осталась у прадеда Ленина на всю жизнь. Он даже писал императору Николаю I с предложением обязать евреев молиться за него и императорскую семью и запретить им носить национальную одежду. Он обратил в православие и обоих своих сыновей, которые после крещения получили имена Александр и Дмитрий, что дало им возможность попасть в Императорскую медико-хирургическую академию в столице. Так дед Ленина сумел поступить на государственную службу, сделать неплохую карьеру и приобрести право на потомственное дворянство.

Источник: https://runews24m.com/history/pochemu-v-sssr-skryvali-informaciyu-o-proishozhdenii-vladimira-lenina/full/