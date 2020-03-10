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Симфонический оркестр Новороссийска провел вторую репетицию на сцене городского театра

Музыка Хачатуряна заполнила зал театра в городе-герое Новороссийска. На сцене собрался полный состав симфонический оркестр "Симфония Новороссийска".

Оркестр на днях приобрел новые ударные инструменты. Музыкантам есть возможность теперь повышать свой профессиональный уровень.

Напомним, что в 1920 году известный культурный деятель Всеволод Мейрхольд, живший в нашем городе, задался целью создать оркестр. На его призыв откликнулись многие профессиональные деятели и любители искусства. Об этом в фейсбуке написала Юлия Косякова, первая скрипка оркестра.

Коллектив дал три концентра: в Новороссийске, Гайдуке и Абрау-Дюрсо. В оркестре Мейрхольда было 35 музыкантов, и в нашем сегодняшнем коллективе столько же человек. "Совпадение!" - скажете Вы, но мы верим в "руку судьбы", которая открывает новую страницу культуры Новороссийска!

И вот спустя 100 лет, "Симфония Новороссийска" вновь подарит прекрасную музыку жителям нашего города. Ждем всех 7,8,9 апреля в 18.30 на балете-сказке "Чиполлино" в Гортеатре. Кстати, все билеты уже проданы. Ну, почти все...

Набор музыкантов в "Симфонию Новороссийска" продолжается! Предварительная запись на прослушивание по телефону: 8-9887-693-777/

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Категория: Новости / Культура

  1. Алевтина 02.03.2020 09:55 Ответить
    Новость про оркестр радует. Отличное начинание. Кто придумал и несет затраты - молодец. Кстати, а кого благодарить?
  2. студент музучилища 01.03.2020 19:38 Ответить
    не вериться в такую реальность. А говорят, что оркестр не играет, а использует фонограмму? Правда ли это? Кто ответит?
    1. Константин 01.03.2020 20:21 Ответить
      Хотелось бы верить, что Вы не являетесь студентом музыкального колледжа им. Д. Шостаковича, г. Новороссийска, всё таки уровень музыкального образования это учебного заведения - является высоким и признан в широких кругах музыкантов не только нашего региона, но и далеко за его пределами. Извините, но Вы либо имеете отдалённо отношение к музыкальному иссккству, либо у Вас ещё всё впереди и Вам можно позавидовать в этом. А что касается вашего вопроса, могу сказать одно: он слегка некорректный, даже нелепый. Извините.
      1. студент 01.03.2020 23:13 Ответить
        я студент музколледжа, его по старому все еще называют просто училище. А уровень преподавания к сожалению не по всем предметам находится на уровне. Это если о колледже нашем говорить. Разговор вели педагоги. Вот мы и попробовали уточнить тут с однокурсниками этот вопрос. А вы кто?
        1. Константин 02.03.2020 01:17 Ответить
          Я участник данного проекта, если быть точнее - дирижёр, Милёшкин Константин Владимирович.
          Возможно Вы не так поняли своих педагогов, или услышали вырванные из контекста отдельные фразы.
          Во-первых - подслушивать не хорошо. Во-вторых у Вас в любом случае должно быть своё мнение.
          Своё мнение Вы можете сформировать придя 7,8,9 апреля на премьеру, послушать, и сделать свои выводы.
          Не сомневаюсь, что новость и состоявшийся факт создания симфонического оркестра в г. Новороссийск, будет поддержан не только профессорско-преподавательским составом музыкального колледжа им. Д. Шостаковича, потому что это колоссальная платформа для практики, а возможно даже для дальнейшей, постоянной работы и творческого развития в дальнейшем талантливых студентов колледжа.
          Надеюсь Вы, и Ваши однокурсники меня поняли.
          1. Евгения 02.03.2020 09:47 Ответить
            А скажите, где можно билеты на балет приобрести?
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