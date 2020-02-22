Масленица «заставила человека забыть о зиме,  разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась танцевать с ним до обморока...»

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«Масляница русский праздник, – писал французский писатель Жюль Жанен, на которого ссылается крупнейший этнограф и историк И. Божерянов в исследовании “Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу” (1894) . – Масляница вероятно родилась на севере, она дочь мороза.

Человек увидал ее прячущуюся за сугробом снега, а законодатель призвал ее в помощь человеку в самое суровое и печальное время года, и она явилась с жирными, румяными щеками, с коварным глазом… не с улыбкой на устах, но с хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась танцевать с ним до обморока».

Масленичная неделя в этом году будет продолжаться с 24 февраля по 1 марта. В народе с давних времён Масленицу любили, ждали, называли её «честная», «широкая», «разгульная». Подробно о том, как отмечали один из самых ярких праздников на Руси, можно узнать, обратившись к уникальным изданиям, цифровые копии которых доступны на портале Президентской библиотеки.

Прививал русскому народу традиции Масленичной недели Петр I – «главный насадитель иноземных забав на Руси». Именно при нём во время Масленицы начали строить балаганы и карусели на площадях, устраивать маскарады. По воле императора первый грандиозный маскарад был дан «в четверг сырной недели» 1722 года в Москве. Вот как описывает его И. Божерянов в издании «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу»: «Шествие открывал арлекин, ехавший на больших санях, запряжённых 6-ю лошадьми, шедшими гуськом одна за другою и украшенных побрякушками. В других санях… возседал Бахус на бочке. Потом началось шествие самаго флота, под предводительством Нептуна. Наконец появилась громада – 88-пушечный корабль, построенный совершенно по образцу корабля, спущеннаго на воду в марте 1721 г. в Петербурге. На этом корабле везённом шестнадцатью лошадьми, сидел сам Пётр I в одежде флотскаго капитана с морскими генералами и офицерами и маневрировал им как бы на море. За этим кораблём следовала раззолоченная гондола Императрицы, бывшей в костюме фрисландской крестьянки, а свита ея состояла из придворных дам и кавалеров, одетых по-арабски».

Интересно, что все самые яркие новшества и задумки Петра тут же распространялись по городам и весям огромной России. В книге А. Терещенко «Быт русского народа» (1848), электронная копия которой доступна на портале Президентской библиотеки, есть описание схожей масленичной традиции, распространённой в Сибири. Объяснял это этнограф так: «Возка корабля с парусами и снастями и пр., заимствована от маскарада, данного Петром Великим в Москве на маслянице, и введена в Сибирь поселенцами и должностными людьми, которые поныне вводят в этот край многое новое и распространяют вкус и охоту ко всему хорошему и изящному».

«В Архангельске, ? читаем в книге «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу», ? возят по городу корабль, убранный разноцветными флагами и испещренный изображениями рыб, чучела и шкуры которых развешаны на его мачтах. Проезд корабля сопровождается ряжеными с музыкой и песнями. Обычай этот вероятно занесен в Архангельск ссыльными или переселенцами из Москвы и Петербурга, видевшими маскарадные шествия на улицах при Петре Великом».

Пётр Великий и в основанном им Петербурге устраивал на Масленице аналогичные развлечения. Накануне маскарадов, которые продолжались в течение всей масленичной недели, их участники собирались во дворце князя Меншикова, где каждому указывалось его место в процессии. Маски на время карнавала снимать запрещалось, за это грозил штраф.

В Петербурге горки и балаганы на Масленицу строились на Неве, между Петропавловской крепостью и Зимним дворцом. Здесь же Бирон в последние дни своего могущества представил петербуржцам невиданное зрелище. Ему вздумалось для развлечения императрицы Анны Иоанновны выстроить ледяной дом; память о нём сохранилась в документе «Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге в январе месяце 1740 года Ледяного Дома», доступном на портале Президентской библиотеки, а само событие легло в основу известного романа Ивана Лажечникова.

Масленица в Петербурге во времена Екатерины II также была ярким карнавалом, завершавшимся, как правило, в театре. В размещённых на портале Президентской библиотеки «Записках, служащих к истории...» (1881) С. Порошина, находим описание «масляной» 1765 года. В первые четыре дня праздничной недели в придворном театре давали спектакли, а на пятый «повестка была, чтоб в комедию съезжаться в маскарадном платье и оттуда, кто изволит, ехать в маскарад к Локателию, в старой деревянной дворец. Оному маскараду положено продолжаться от сего вечера до воскресенья до утра».

Развесёлые празднества, устраиваемые ею в молодости, Екатерина будет вспоминать до преклонных лет, что отражено в 1792 году в дневнике статс-секратаря Екатерины II А. В. Храповицкого, ознакомиться с которым можно на портале Президентской библиотеки.

Во всей широте проявляли себя в эти дни русские удаль и безудержная натура; люди пели, плясали, веселились – запасались долготерпением, его требовал следующий за Масляной неделей Великий пост, о строгих установлениях которого также подробно написано в старинных книгах, электронные копии которых хранятся в фонде Президентской библиотеки.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки