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21 февраля в колонии-поселения №10 состоялось торжественное литературно-поэтическое мероприятие «О Родине, о мужестве, о славе» ко Дню защитника Отечества в рамках месячника оборонно-массовой работы, подготовленной отделом массовой работы Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона.

Началась встреча с познавательной справки. Присутствующие узнали, что у данного праздника за всю его историю было несколько названий: День Советской Армии, День рождения Красной армии, День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. Отмечать его впервые стали в 1922 году. Сейчас День защитника Отечества призван воспитать нравственно- патриотические качества, а также отметить настоящих героев. После ведущая рассказала присутствующим о краевом марафоне «Страницы бессмертной славы», цель которого состоит в том, чтобы расширить знания о фактах из истории Великой Отечественной войны, привлекая к чтению тематических книг. Затем, в рамках марафона, к выступлению была приглашена новороссийская поэтесса, писательница, активная участница клуба старожилов и хранителей истории «Истоки», ребенок войны – Чернышева Валентина Петровна. Валентина Петровна представила осужденным свой сборник «Впереди всегда дорога», в котором собраны разножанровые произведения. Большой раздел данной книги посвящен Великой Отечественной войне. Здесь автор вспоминает своё тяжелое военное детство, рассказывает о героях семьи, а также о том, как после войны она и её братья вернулись в полуразрушенный Новороссийск. В дополнение к рассказу о сборнике, осужденным были прочитаны авторские стихотворения: «Гроздья винограда», «В далёком 43-м…», «Вальс Победы». Также Валентина Петровна говорила о повести «Васильки надежды», которая была написана в 2018 году Алевтиной Юрьевной Коноваловой – руководителем клуба старожилов и хранителей истории «Истоки». Здесь автор рассказала читателю о трудной судьбе героев, юность которых отняла война. Книга была написана со слов очевидцев тех событий, а ее главной героиней стала Евгения Ружечко - потомок чехов-переселенцев, обретших на побережье Черного моря свою вторую родину. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о павших защитниках Отечества.

Источник: ЦГБ им. Баллиона