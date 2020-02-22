Русский язык на грани нервного срыва

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20 февраля девятиклассники из гимназии №4 пришли в библиотеку-филиал №8 поговорить о русском языке. Встреча была приурочена ко Дню родного языка, отмечаемого 21 февраля, а также к 120-летию двух выдающихся лингвистов — Дитмара Эльяшевича Розенталя, по пособиям которого до сих пор изучают правила русского языка, и Льва Владимировича Успенского, великолепного популяризатора науки.

Вспомнив добрым словом двух этих ученых, ребята погрузились в обсуждение самого языка. Окинуть взглядом его тысячелетнюю историю им помог видеоролик просветительского проекта Arzamas «Русский язык за 18 минут». После этого речь зашла о том, как в языке отражается не только прошлое, но и современность. Старшеклассники с увлечением анализировали поток новейших заимствований и пытались выяснить его причины. Разобрав несколько пар синонимов, они пришли к выводу, что иноязычные слова всегда несут дополнительные смысловые или стилистические оттенки, и именно поэтому язык от них не избавляется. Потом ребята в энтузиазмом вглядывались в то, как русский язык меняется под влиянием интернета, создавая новую форму языка — промежуточную между письменной и устной. Они разобрали особенности появления и функционирования новой фразеологии — мемов — а также отметили скорость, с которой протекают изменения. Многие слова начала 2000-х сейчас уже непонятны или из-за смены реалий, или из-за смены поколений. Встреча закончилась выводом, что на грани нервного срыва находится не язык, а его носители, которые могут слишком ревниво относиться к постоянным переменам и стремительному развитию языка. Однако несмотря на неизбежность этих перемен, к языку следует относиться бережно и с любовью.

Источник: ЦГБ им. Баллиона