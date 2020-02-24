Презентация журнала «Одиссей», вестника «Victoria», детского журнала «Весельчак»

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Литература Новороссийска – активно развивающаяся художественная система с уникальным и самобытным характером.

В этом смогли убедиться гости презентации журнальных новинок местного издательства «Одиссей» под руководством известного общественного деятеля и литератора Виктора Пахомова.

22 февраля в читальном зале Баллионовской библиотеки зрителям были представлены сразу три новинки: литературно-исторический морской журнал «Одиссей», детский журнал «Весельчак» и информационно-литературный вестник “Victoria”. Издания рассчитаны на широкую аудиторию, публикуют художественную маринистику, критические и литературоведческие статьи, очерки о писателях, обзоры книг, информацию о художественных проектах. Дождливая погода никак не повлияла на количество публики в читальном зале: горожане с большим интересом следят за развитием литературы Новороссийска и с радостью посещают подобные мероприятия. Виктор Пахомов представил зрителям новинки, зачитывая отрывки из статей и произведений, вошедших в издания.

В новый номер «Одиссея» вошла статья из серии «Трагические страницы войны на море» - «Смертоносные бараки», которая будет интересна любителям истории флота. Из раздела «Новороссийская маринистика» читатель познакомится с творчеством Татьяны Гончаровой, Андрея Мурая и Евгения Лапина. Безусловно, в номер ьвошла и поэзия: стихи Анастасии Старковой и Ольги Шевченко докажут высокий уровень мастерства местных поэтов. На презентации выступили и юные авторы, которые прочли свои небольшие юмористические художественные рассказы, вошедшие в свежий номер детского журнала «Весельчак».

Выступления юных литераторов публика встретила с большим воодушевлением и отметила оглушительными овациями. По доброй традиции на презентации прозвучали и поэтические миниатюры в исполнении школьного театра «Светлячок». Артистичные школьники познакомили присутствующих с творчеством известных новороссийских поэтов. Мероприятие прошло динамично и живо, раскрасив дождливую субботу яркими творческими впечатлениями!

Источник: ЦГБ им. Баллиона