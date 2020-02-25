Новороссийские художники приглашают...

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В зале Галереи Союза Художников России открылась новая выставка, посвящённая весне - "КАРТИНЫ ВЕСНЫ". Выставка яркая, насыщенная. Много новых талантливых работ профессиональных художников Новороссийска.

Можно приходить с детьми и экскурсиями и художники рассажут о себе и об искусстве. Можно посетить мастерские, так сказать творческую кухню художников. В ходе работы выставки будут организованы мастер-классы .Выставка работает с 10 до 18, вход бесплатно ежедневно.

Информация по телефону +7-960-488-05-02 - председатель новороссийского отделения СХР - Лучкина Ольга Павловна.