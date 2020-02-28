В КГИК состоялась анимационная выставка "Социальный вызов"

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Анимационная выставка "Социальный вызов" накануне прошла в Краснодарском государственном институте культуры. Необычный социальный проект представили студенты четвертого курса факультета социально-культурной деятельности и туризма.

Идея выставки была направлена на разрушение стереотипов общества и привлечение внимания к внутреннему миру каждого человека.

В виде арт-объектов выступали сами студенты. Они представляли одну из восьми зон: сущность, футляр, ключ, звук, антипод и другие.

Например, в зоне "Тонкая грань" студенты делали акцент на то, что некоторые профессии разделяются обществом по гендерной принадлежности, однако существует токая грань между внешним видом и внутренними возможностями. Здесь была представлена фотография Виталия Канахина, который служил во внутренних войсках, но увлекается дизайном женской одежды и аксессуаров.

С социальным проектом познакомились студенты разных факультетов.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры