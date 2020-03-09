В КГИК прошел концерт для жителей Краснодара и районов

/Культура/

В Краснодарском государственном институте культуры сегодня, 4 марта, прошел праздничный концерт "Женщинам посвящается…". Он был приурочен к Международному женскому дню. Концерт прошел для жителей Краснодара и близлежащих районов.

Со словами поздравления к женщинам обратились ректор КГИК Сергей Зенгин, первый заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара Георгий Антониади, депутат городской Думы Краснодара Дмитрий Коломиец и директор по развитию Мусороуборочной компании Максим Онищенко.

"Вы пришли на территорию вуза и сразу такая яркая, светлая погода, – обратился Сергей Зенгин к женщинам. – Сегодня студенты подарят вам своё творчество и хорошее настроение. Этот праздник приходится на начало весны, а это – зарождение нового, пора радостных событий. Вы даете жизнь и вы ее охраняете. С праздником, наши дорогие!"

Видеопоздравление прислал и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Ламейкин.

Творческие подарки дарили артисты КГИК целому залу. Вокалисты эстрадно-джазового хора исполняли лиричные песни, хореографы кружились в трогательных танцах, а учащиеся Детской школы искусств подарили свои веселые номера.

Целый блок концерта был посвящен народному творчеству. Для гостей выступили народный хор КГИК "Молодычка" и ансамбль народного танца "Калына".

Со сцены также прозвучали мелодии саксофона и искрометные шутки ведущих.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры