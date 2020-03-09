«Кроткий и смирный». О первом царе из династии Романовых – в материалах Президентской библиотеки

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3 марта 1613 года, в тяжелое для Руси Смутное время, началась история династии Романовых, трагически оборвавшаяся в столь же непростое для России время – революционное.

После голода, разрухи, безвластия, народных волнений и чужеземных вторжений и захватов «в воскресенье первой недели великаго поста в Большом Кремлевском дворце состоялось последнее заседание избирательного собора, на котором единогласно избран Московским Царем Михаил Федорович Романов. Об этом избрании возвещено было на Красной площади толпе Москвичей и собравшагося люда других городов, которая кричала то же имя». Так об этом событии пишет в книге «Начало династии Романовых», размещенной на портале Президентской библиотеки, русский историк профессор П. Г. Васенко.

Только что избранному монарху было всего 16 лет, и неудивительно, что, предвидя возможный отказ, Земский Собор отправил к нему посольство, которое, как пишет П. Г. Васенко, должно было «подействовать на юного государя и его мать». Трудное положение государства, сомнение в своих силах мешали Михаилу сразу принять решение, но всё же после непрерывных просьб посланников он и его мать, Ксения (в иночестве Марфа) Ивановна, дали согласие.

Юный царь взвалил на себя тяжелую ношу. Вот что творилось на Руси в начале XVII века: «…иныя области почти опустели, а в других – жители, разоряемые страшными поборами и на государя и на приказных людей, скрывались в лесах, оставляли свои промыслы и предавались грабежу… К тому же присоединился страшный голод, от которого в продолжение трех первых годов XVII столетия, по свидетельству современников, погибло до 400 т. человек. И в то же время доносы, эта страшная язва общества, дошли до таких размеров, что родственники и друзья боялись говорить друг с другом, и никто не мог быть уверен, что ложась спать вечером дома, он спокойно проспит до утра и что в полночь его не схватят с постели и не увезут Бог весть куда». Такую страшную картину нарисовал в «Положении русского общества в царствование Михаила Феодоровича» – книге, доступной на портале Президентской библиотеки, И. Д. Беляев.

«Наконец, после долгих усилий удалось справиться с „ворами“ и водворить спокойствие и безопасность в русской земле» – подводятся итоги нелегкого труда молодого правителя в книге А. П. Бельковского «Первый царь из дома Романовых Михаил Феодорович», с электронной версией которой можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

Столь же непростым было и внешнее положение России. Со Швецией в 1617 г. был заключен невыгодный Столбовский мир, сильным противником оставалась Речь Посполитая, король которой не признал воцарение Михаила. Необходимо было также отражать набеги крымского хана.

Невозможно однозначно оценить итоги царствования Михаила Фёдоровича. «Кроткий и смирный», по словам современников, Михаил допустил, что в первые годы власть принадлежала его матери и её родственникам, а с 1619 по 1633 гг. страной фактически правил вернувшийся из польского плена его отец, патриарх Филарет, жесткий и решительный политик.

Однако даже в эти времена, а тем более позднее, царь многое сделал для укрепления и благополучия страны. Для централизации власти было введено воеводское правление, для подъема экономики – государственная монополия на многие товары. Началось создание регулярной армии, причем не только из российских добровольцев. По свидетельству историков, практически все сословия поддерживали начинания государя, и народом он был любим.

Михаил был женат дважды. Первая жена, выбранная для него матерью, – княжна Долгорукая – умерла вскоре после свадьбы. Второй стала приглянувшаяся ему самому Евдокия Лукьяновна Стрешнева. Она родила ему семь дочерей и троих сыновей, но выжили только три дочери и один сын – будущий царь Алексей Михайлович.

У Михаила Фёдоровича всегда было слабое здоровье, а смерти детей окончательно его подорвали. Михаил Романов скончался в 1645 году, прожив 49 лет и процарствовав 32 года.

В 1818 г. С. Н. Глинка в своем труде, доступном на портале Президентской библиотеки, так охарактеризовал правление Михаила Фёдоровича:

«При вступлении на престол, Михаил неусыпно старался возставить разоренную Россию. Хотя не мог он заключить выгоднаго мира ни с Швецией, ни с Польшей, но он твердо соблюдал договоры и доставил подданным возможное успокоение по тогдашним обстоятельствам».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки