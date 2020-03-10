Искренняя любовь ко всему русскому: об императоре Александре III рассказывают исторические материалы Президентской библиотеки

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10 марта (26 февраля по старому стилю) 2020 года исполняется 175 лет со дня рождения российского императора Александра III. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с масштабной электронной коллекцией «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года», в которой царю-миротворцу посвящена отдельная глава.

Здесь представлены раритетные книжные издания, исследования, воспоминания современников и многое другое. Отдельного внимания заслуживают фотографии, в том числе из личного альбома самодержца, на которых Александр Александрович запечатлён с друзьями, в кругу семьи.

Будущий император появился на свет в 1845 году в Санкт-Петербурге. Священник К. Н. Корольков в книге «Жизнь и царствование императора Александра III», изданной в 1901 году, так описывает этот день: «Об этом радостном событии было возвещено жителям столицы, в 3 часа пополудни, 301-м пушечным выстрелом с бастионов Петропавловской крепости, а вечером город был роскошно иллюминирован. Новорождённый, в честь Отца и в память знаменитого Деда, был назван Александром».

Образованию мальчика уделялось большое внимание: «Всевышнему, предвидевшему грядущую судьбу Младенца, было угодно обставить Его развитие с самых ранних лет наилучшими условиями. Рассматривая весь период жизни великого князя Александра Александровича до вступления на престол, без преувеличения можно сказать, что редкому Монарху была дана такая всесторонняя подготовка к самодержавному престолу, и редко кто проходил ее с такой добросовестностью». Учителями наследника стали такие выдающиеся представители той эпохи, как профессор Московского университета экономист А. И. Чивилёв, профессор филологии лицеист Я. К. Грот, историк С. М. Соловьёв, а также обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев.

В коллекцию Президентской библиотеки включено издание 1906 года «Император Александр III в отношениях своих к наставнику своей юности (Я. К. Гроту): (несколько документов и современных свидетельств)», где приводится пример того, с каким уважением цесаревич относился к профессору: «Известен рассказ о том, как по поводу какого-то филологического спора, когда кто-то сослался на Якова Карловича, Государь поспешил заметить: «если это говорит Я. К., то это – верно как Евангелие».

1 марта (по старому стилю) 1881 года террористы совершили покушение на Александра II, бросив императору под ноги бомбу. Через несколько часов царь-освободитель скончался. На престол вступил Александр III. «„Устроение счастия верноподданных“ – вот программа начинающегося царствования, провозглашённого в его первую минуту устами нового Царя», – писали в то время газеты. Статьи, посвящённые новому монарху, и его первые указы были изданы отдельной брошюрой «Восшествие на Всероссийский престол, 1 марта 1881 года, его императорского величества государя императора Александра III Александровича» (1881).

Коронация императора и императрицы состоялась 14 мая 1883 года. Этому событию в электронной коллекции посвящена отдельная подборка, подробно описывающая как саму церемонию, так и весь знаменательный для страны день. Так, на портале Президентской библиотеки можно «полистать» богато иллюстрированное издание «Описание священного коронования их императорских величеств государя императора Александра Третьего и гос. имп. Марии Феодоровны всея России», которое буквально погружает в праздничную атмосферу, царившую в старой русской столице, где проходила коронация.

«Хочется с удовольствием отметить Его искреннюю любовь ко всему русскому», – читаем в электронной копии сборника 1894 года «Памяти императора Александра III», в который вошли публикации о царе из российских и иностранных газет, статьи, посвящённые его деятельности, воспоминания и характеристики. «Московские ведомости» воссоздают образ русского самодержца: «Эти добрые голубые глаза со светлым открытым взором, это симпатичное лицо, обрамлённое густою светлорусою бородой, этот мощный богатырский рост, наконец, – этот введённый Им для всех военных наряд в виде русского казакина, русского кушака, круглой шапки и высоких сапог, – все это дивно соответствовало народному представлению о великом Государе всея Руси. Между тем, под этим чисто национальным костюмом билось истинно русское сердце».

Александр III любил старинные народные обычаи, предпочитал иностранным газетам российские издания, внимательно следил за развитием отечественной науки и литературы, способствовал развитию частных театров. «Любил Он также русскую живопись, приобретая для Своего кабинета, Дворца и Эрмитажа картины с родными пейзажами и народными сценами», – отмечают «Московские ведомости».

Именно этот самодержец принял решение об основании Русского музея – первого в стране государственного музея русского изобразительного искусства: «Император Александр III, еще задолго до кончины, думал об учреждении русского национального музея, долженствовавшего, по Его мысли, сделаться не только хранителем родного искусства, но и живым отображением многообразной жизни России, верным распространителем национальной идеи, которая ничем так свободно, так любовно не прививается, как познанием родного искусства и родной земли», читаем в книге К. А. Военского «Русский музей императора Александра III» (1898).

Материалы из фонда Президентской библиотеки дают широкое представление о государственной деятельности императора. Ей посвящены такие издания, как «Александр III и конституция», «Милость царская народу к новому 1882-му году: Именные высочайшие указы Правительствующему Сенату с кратким обращением к русскому народу» и другие. Так, к примеру, из цифровой копии книги Ф. В. Щепанского «Царствование императора Александра III, царя-миротворца» узнаём, что он принял ряд мер для улучшения экономического положения крестьянства: понизил платежи за крестьянские земли; основал крестьянский банк, который помогал крестьянам при покупке новой земли; уменьшил налоги, взимавшиеся с крестьян.

Внешняя политика самодержца описана в книге «Царь-миротворец Александр Третий» (1897): «К 1887 году государственная мощь России достигла высокой степени, и с этого времени Император Александр III является Миротворцем народов Европы. Своим могуществом Государь пользовался в видах доставления мира не только России, но и всей Европы. Не раз наступали тревожные для Европы дни, когда все ожидали общеевропейской войны, когда некоторые государства готовились потоками крови разрешить свои взаимные споры, но твёрдая воля Императора Александра III устраняла грозный призрак общеевропейской войны и обеспечивала мирное преуспеяние народов».

Александр III скоропостижно скончался в 1894 году. Знаменитый историк В. О. Ключевский в своей речи «Памяти в бозе почившего государя императора Александра III» сказал о правлении самодержца так: «Наука отведёт Императору Александру III подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание и сделал все это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его уж нет, Европа поняла, чем он был для неё».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки