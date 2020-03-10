Spotify не сделает из россиян "законопослушных меломанов"

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Приход в Россию известного музыкального сервиса Spotify может подтолкнуть россиян к тому, чтобы они начали платить за музыку, а не скачивать пиратские копии из интернета. Другое дело, что кардинально ситуацию это не изменит, рассказал музыкальный критик Илья Легостаев.

Стриминговый сервис Spotify арендовал в Москве офис для своих сотрудников. Пока речь идет только о небольшом коворкинге, но это может быть началом экспансии на рынок. До этого момента Spotify уже пытался зайти на российский рынок в 2015 году, но тогда компания вынуждена была отказаться от своих планов. Сейчас ситуация изменилась, считает Илья Легостаев.

"Все-таки наступает время стримингов. Многие готовы платить за музыку, но не то чтобы сейчас все бросятся прикидываться законопослушными меломанами. Таких пока не много, к сожалению, но доля стримингов растет, и это оживляется индустрию. Артисты стали получать деньги за свои записи, это оживило круговорот денег. Spotify возвращается, поскольку видит рост и хочет вкладывать деньги. Мне кажется, приход Spotify рынок выдержит", – уверен музыкальный критик.

В России на рынке платных сервисов по прослушиванию музыки уже есть два крупных сервиса. Apple Music и "Яндекс.Музыка" представляют своим подписчикам доступ к обширной медиатеке за ежемесячную оплату. Если Spotify в этот раз решится на экспансию, то конкуренция будет значительно выше, чем в 2015 году.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/