/Культура/

Открыт прием заявок на международный конкурс пианистов

Стартовал прием заявок на VIII Международный конкурс пианистов-исполнителей русской музыки им. М.А. Балакирева. Он пройдет в Краснодарском государственном институте культуры с 6 по 8 октября 2020 года и соберет музыкантов самых разных возрастов.

Документы и видео своего выступления необходимо отправить на почту balakirevcompetition2020@yandex.ru до 9 сентября.

По итогам заочного этапа в очный пройдут лучшие исполнители. Участники будут выступать в трех возрастных категориях. Каждый музыкант исполнит несколько композиций из предложенной программы. Обладателя Гран-при и лауреатов определят на торжественной церемонии закрытия. Победители будут награждены ценными призами.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

Просмотров: 36 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Зима 2020 выдалась энергичной. Весна добавила динамики...

В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ

Эксперт Group-IB рассказал, как не попасть в "Кроличью нору"

Соединение разведки в Северной Осетии приступило к проведению тактико-специальных учений

Около 130 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, принимающих участие в воздушном параде на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, приступили к тренировочным полетам