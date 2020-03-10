Открыт прием заявок на международный конкурс пианистов

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Стартовал прием заявок на VIII Международный конкурс пианистов-исполнителей русской музыки им. М.А. Балакирева. Он пройдет в Краснодарском государственном институте культуры с 6 по 8 октября 2020 года и соберет музыкантов самых разных возрастов.

Документы и видео своего выступления необходимо отправить на почту balakirevcompetition2020@yandex.ru до 9 сентября.

По итогам заочного этапа в очный пройдут лучшие исполнители. Участники будут выступать в трех возрастных категориях. Каждый музыкант исполнит несколько композиций из предложенной программы. Обладателя Гран-при и лауреатов определят на торжественной церемонии закрытия. Победители будут награждены ценными призами.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры