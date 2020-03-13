Фонд «Вольное Дело» подарил библиотекам и школам Усть-Лабинска 12 тысяч книг

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Фонд «Вольное Дело» передал двенадцать тысяч книг пятидесяти библиотекам и школам Усть-Лабинского района. В подарочных комплектах — произведения художественной, исторической и научно-популярной литературы, детские книги, настольные игры и энциклопедии.

На торжественном мероприятии, которое состоялось в Усть-Лабинске 12 марта, президент фонда «Вольное Дело – Юг» Тамара Румянцева передала пятьдесят комплектов книг руководителям городских и сельских школ и библиотек. В комплекты входят произведения классической и современной литературы, научные и научно-популярные книги, детские книги, учебники, развивающие игры, атласы и энциклопедии.

«Фонд «Вольное Дело» занимается системным развитием образования, уделяя особенное внимание регионам. Приобретение новых книг для школ и библиотек — часть программы фонда по обеспечению доступного и качественного образования в Усть-Лабинске», — отметила Тамара Румянцева.

«Это замечательный и очень своевременный подарок. Библиотеки — важнейший ресурс для развития образования, формирования культуры чтения и интеллектуального общения. Очень приятно, что благодаря фонду «Вольное Дело» усть-лабинские библиотеки имеют возможность пополнить свои собрания новинками и изданиями очень высокого качества», — сказала начальник управления образования Усть-Лабинского района Наталья Тимонина.

Фонд «Вольное Дело» реализует в Усть-Лабинске комплексную программу территориального развития. В неё входят проекты улучшения инфраструктуры, поддержки образования, культуры, здравоохранения и спорта. Фонд развивает район как территорию знаний, делая акцент на улучшении качества образования и создании социальных лифтов для талантливых молодых людей.