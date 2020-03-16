/Культура/

Каждый из нас на протяжении всей жизни был, остаётся и будет впредь потребителем. Мы приобретаем товары, услуги – и часто сталкиваемся с обманом, обвесом, т. е. с нарушением наших прав. А главный виновник нарушения прав потребителей – сам потребитель. Ведь потребительские права никогда не будут реализованы, если на них нет спроса.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. И в этот день в библиотеке-филиале № 8 сотрудники подготовили ролевую игру «Знай свои права» где ребята, активные посетители библиотеки, смогли узнать в игровой форме о Законе РФ "О защите прав потребителей" и о том, что необходимо знать при покупке разных товаров. Была разыграна сценка из стихотворения С. Михалкова «Как старик корову продавал», где разбирались такие понятия как: «качества товара», «информация о товаре», «ответственность изготовителя за ненадлежащую информацию о товаре». Каждый из присутствующих мог представить себя или продавцом или покупателем. Ведь в жизни мы являемся и тем и другим.

Источник: ЦГБ им. Баллиона