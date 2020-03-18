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Институт культуры временно перешел на дистанционное обучение

Краснодарский государственный институт культуры с 17 марта временно переходит на дистанционное обучение в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В вузе будет организована контактная работа обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Все массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные, развлекательные и научные, организованные институтом, переносятся на более поздний срок.

Необходимые меры введены в вузе в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 № 397 "Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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