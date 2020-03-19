Музыка и слово вопреки

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«Новая опера» провела первый онлайн концерт в условиях карантинного безмолвствия.

По решению московских властей карантинные меры введены практически повсеместно, в отношении культурно-зрелищных мероприятий установлено жесткое ограничение в полсотни человек.

Это означает, что практически все театры и концертные залы закрыты, не состоятся премьеры, гастроли, отменяются целые фестивали («Золотая маска», Фестиваль Ростроповича и др.). Разумеется, это бьет не только по культурной жизни как таковой, но и по доходам учреждений культуры, однако, угроза здоровью населения столь серьезна, что, как говорится, «мы за ценой не постоим».

В этих условиях культурные площадки перестраиваются. Одно из самых очевидных решений – организация интернет-трансляций: заработать на этом невозможно, но удержать зрительский интерес – вполне, а кроме того, жест в условиях разыгравшегося эпидемиологического ненастья весьма благородный.

К слову, таким путем идут уже многие зарубежные культурные институции, в чьи страны беда пришла раньше. Большинство зарубежных институций предлагают в записи свои спектакли – недавние премьеры или же архивную классику.

Таким же путем собираются идти и некоторые наши учреждения культуры (например, Большой театр). Но не все: ряд из них сразу предложил своей верной публике не записи, а живые выступления.

Московский музыкальный театр «Новая опера» имени Евгения Колобова одним из первых в России приобщился к этой практике. Вслед за новомодным столичным залом «Зарядье» он вторым в нашей стране провел мероприятие поистине «революционное»: концерт в отсутствии публики.

В отличие от «Зарядья», который с самого своего возникновения (зал функционирует лишь второй сезон) заявил себя как новейшая высокотехнологичная площадка и транслировал онлайн все свои сколько-нибудь значимые концерты, для «Новой» онлайн-трансляция – дело новое.

Наверное, поэтому не все прошло гладко – за время показа несколько раз имели место технические сбои, вещание прерывалось, но потом, правда, всякий раз счастливо восстанавливалось вновь, а площадка пока была выбрана только одна - канал театра на «Ютьюбе», в то время, как тот же «Зарядье» свой концерт в первый «день тишины» вел помимо этого также в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Для «первого блина», который, несмотря на все накладки, оказался совсем не комом, выбрали формат камерного вечера, каковых в докарантинное время в «Новой» было проведено превеликое множество – опыт тут у театра богатейший. «Новая» всегда уделяла колоссальное внимание камерному репертуару, пожалуй, как никто из столичных музыкальных театров.

И на этот раз, как всегда, в ее нижнем фойе, украшенном символическими колоколами, на которых написаны названия самой «Новой» и театров, которые Колобов считал историческими предшественниками его детища – Оперы Мамонтова и Зимина, блистательные солисты труппы исполнили трехчасовую программу из романсов русских композиторов.

За роялем, сменяя друг друга, ворожили директор «Новой» Дмитрий Сибирцев и концертмейстер Анна Ситникова, конферанс и общение с публикой – а параллельно работал чат со зрителем, где можно было дать комментарий и даже задать вопрос – обеспечил завлит театра Михаил Сегельман.

Последний, помимо ведения концерта и остроумных музыковедческих комментариев, периодически приглашал кого-то из солистов «на разговор», чаще всего задавая что-то из тех самых вопросов чата, иногда, при необходимости, обыгрывая их, дополняя собственными интонацией и настроением.Один из самых волнительных вопросов – как поется артистам без публики? Меццо-сопрано Полина Шамаева призналась, что непривычно и неуютно – нет той отдачи от зала, какую чувствуешь обычно, нет обмена энергетическими токами, столь необходимыми артисту для полноценного творчества.

«Но мы стараемся включать воображение и делать это не хуже, чем всегда, стараемся доставить радость своим искусством нашим дорогим слушателям», – добавила она.

Программа концерта оказалась воистину циклопической и даже исторической – прозвучала целая антология русской вокальной лирики, которой так богата наша музыкальная культура. Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Рубинштейн, Кюи, Мусоргский, Танеев, Чайковский, Рахманинов – три десятка романсов великих русских композиторов звучали в эфире более трех часов.

Кто-то был представлен единичными номерами, а кто-то – весьма многими: ожидаемо романсовое творчество двух последних гениев, пользующихся безмерной популярностью что у певцов, что у публики, было представлено более весомо. За редким исключением прозвучали весьма популярные вещи, те, что на слуху – и в этом была известная сложность, поскольку у всех в памяти их эталонные интерпретации, сравниться с которыми всегда очень ответственно, если не рискованно.

Концерт в очередной раз подтвердил, что труппа «Новой» – одна из самых лучших в стране, здесь собраны уникальные голоса, которые звучат во всех смыслах эталонно – качественно, красиво, умело, технично, выразительно, с душой. А еще подтвердил, что, несмотря на оперную специализацию, солисты «Новой» блистательно поют камерную музыку, умея это делать и понимая задачи этого жанра, в котором столько своеобразия и в котором есть собственные законы.

В концерте выступили сопрано Мария Буйносова и Ксения Нестеренко, меццо Полина Шамаева, Виктория Яровая и Анастасия Лепешинская, тенора Станислав Мостовой, Алексей Татаринцев и Георгий Васильев, баритон Илья Кузьмин и бас Владимир Кудашев.

Богатейшие яркие голоса, полное владение своими вокальными аппаратами, пристальное внимание к слову, естественность эмоций, продуманность смыслов – это был настоящий праздник, когда практически каждый номер доставлял удовольствие, а азарт в сравнении голосов и интерпретаций не ослабевал ни на минуту: хотелось слушать еще и еще. И смотреть тоже – артисты радовали не только своим совершенным пением и искренними эмоциями, но и превосходным внешним видом: все молодые, красивые, элегантные.

«Новая опера» намерена продолжить инициативу. На сайте театра даже появилась отдельная вкладка на главной странице – «прямая трансляция».

Уже сегодня вечером поклонников столичного музыкального коллектива ждет встреча с оптимистичной музыкой Жака Оффенбаха: то, что нужно для унылых дней карантина!

Александр Матусевич

Источник: https://www.classicalmusicnews.ru/reports/novaya-opera-concert-broadcasts-2020/?fbclid=IwAR2dg7Dxx0cnLozaNiPw29XEOyf9B_MeYH5JtCWgFMigJ-CSwpvcF2kQkmU