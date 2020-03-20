Российскую культуру оцифровали

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Запрет на посещение театров и музеев из-за коронавируса не помешает россиянам приобщиться к культуре. Самое основное наследие оцифровали и загрузили в интернет еще до появления COVID-19, рассказала депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко.

"Задача у нас была не к коронавирусу подготовиться, а обеспечить право доступа граждан к культурным ценностям. Это такая конституционная норма, которую мы реализовали через цифровизацию. Не важно, где человек живет, если у него есть доступ к интернету, он может посмотреть спектакли, фильмы, музейные экспозиции, библиотечные фонды, виртуальные концертные залы и специальные концерты для детей", - рассказала депутат.

Найти все эти оцифрованные произведения искусства можно на государственном портале "Культура РФ". При этом Елена Драпеко указала на то, что просмотр театральных постановок в интернете – это вынужденная мера на время пандемии коронавируса.

"Ничто театр не заменит. Именно поэтому он тысячу лет и существует, несмотря на появление кинематографа и телевидения. Никогда театр не умрет, поскольку есть необыкновенное энергетическое поле внутри живого театра, которое возникает между зрителем и сценой. В сегодняшней ситуации, когда мы вынуждены отменять спектакли, мы должны дать гражданам предложение, чем они могут заняться во время изоляции", - рассказала депутат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/