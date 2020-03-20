От античных склепов к византийским трущобам: найдена неизвестная ранее часть древнего Херсонеса

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Неизвестную ранее часть древнего Херсонеса обнаружили сотрудники Комплексной Херсонесской археологической экспедиции на месте предполагаемого некрополя перед строительством музейного комплекса на территории воинских частей, прилегающих к музею «Херсоне Таврический».

Участок, на котором, начиная с IV века до н.э., находился эллинистический некрополь, стал в V-VII веках городской свалкой, а в VIII-IX веках античные склепы были приспособлены под жилые и хозяйственные постройки. Предыдущие археологические исследования проводились на этой территории более 100 лет назад, в начале ХХ века.

"Мы впервые прикоснулись к неизученной части древнего города, которая была за укреплениями, за городской стеной, но в то же время была частью этого большого поселения. Вероятно, здесь селились (или скрывались) люди не очень высокого социального статуса. Ранее на основании старых раскопок мы знали лишь о существовании на этом участке некрополя, но археологов здесь не было более ста лет. Новые археологические материалы позволяют в корне изменить представления об исторической топографии загородной территории Херсонеса," - пояснил директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Исследования проводятся в рамках проекта «Создание историко-археологического парка «Херсонес-Таврический» на территориях, высвобождаемых Министерством обороны России, в границах буферных зон объекта Всемирного наследия «Древний город Херсонес и его хора» при финансово-административной поддержке фонда «Моя история», а также при активном содействии Правительства Севастополя. Для реализации проекта при поддержке Патриаршего совета по культуре и фонда «Моя история» была создана Комплексная Херсонесская археологическая экспедиция, в которую вошли три археологических отряда: Института археологии РАН под руководством Олега Шарова, Государственного Эрмитажа под руководством Виктора Мыца и Государственного историко-археологический музея-заповедника «Херсонес Таврический» под руководством Данилы Костромичева.

Наиболее ранние сведения о существовании некрополя за пределами юго-восточной оборонительной линии стен Херсонеса, на территории так называемой Херсонесской балки относятся к 40-50-м годам XIX века. Археологи Фредерик Дюбуа де Монпере (1843) и Павел Беккер (1856) на своих картах указали на некрополь к югу от городских стен, состоящий в основном из склепов.

Первые раскопки некрополя были предприняты в 1891-1894 годах и были связаны с началом строительства артиллерийских батарей №12 и №13 береговой обороны Севастополя. Благодаря планам, составленным художником и архитектором музея М. И. Скубетовым в 1905 году, известно, что эти раскопки проводились за пределами крепостных стен, на западном склоне Херсонесской балки. В эти годы здесь, на загородном некрополе Херсонеса, были вскрыты сотни погребений. На протяжении 1908-1914 годов Р.Х. Лёпером здесь были обнаружены как вырубленные в скале склепы, так и грунтовые могилы римского и раннесредневекового времени. Но документация этих раскопок практически не сохранилась.

Разведочные работы 2020 года впервые позволили приблизиться к реальной истории освоения северо-западного участка Херсонесской балки. Здесь сотрудниками Комплексной экспедиции был открыто 2 погребальных сооружения эпохи эллинизма, вырубленные в скале: склеп с длинным дромосом и могила с двумя подбоями. Еще два погребальных сооружения, также вырубленные в скале, сейчас находятся в процессе расчистки.

Полученные данные показывают, что, начиная с эллинистического (IV-III века до н.э.), и вплоть до позднеримского времени (III-IV века н.э.) на этом участке балки существовал действующий некрополь. Однако уже в ранневизантийское время (V-VII века.) прямо за стенами Херсонеса начинает формироваться долговременная городская свалка, постепенно перекрывшая слоем высотой до 7 метров более ранние античные захоронения. Примерно в VIII-IX веках склоны балки активно осваивают жители города. Поселившиеся здесь люди переоборудовали вырубленные в скале античные склепы под жилые и хозяйственные строения (например, в одной из отдельно стоящих каменных глыб был вырублен тарапан для отжима виноградного сока). Так, постепенно прямо под юго-западными стенами Херсонеса в IX-X веках сформировался участок с жилыми сооружениями в скальном грунте – своеобразный «пещерный город», который прекратил свое существование, как и Херсонес, в конце XIII века, когда город и его округа были сожжены монголами, и оставшиеся жители покинули его.

На сегодняшний день археологи обнаружили 3 жилых комплекса: два помещения, вырубленные в скале и одно помещение в естественном гроте. Одна из жилых или хозяйственных построек была укреплена дополнительно каменной стеной высотой до 3 метров.

Среди множества археологических находок, переданных на хранение в фонды Херсонесского музея – редкие и уникальные артефакты, в том числе золотой семиссий византийского императора Артавазда 742 года, восстановившего на время почитание икон в Империи, редкие моливдовулы, бронзовые и серебряные византийские монеты VIII-IX веков, славянская серьга лунница IX века, многочисленные медные литые херсонесские монеты IX-X веков от Василия I до Романа I, бронзовые перстни, светильники, терракоты, клейменые амфоры для вина херсонесского, родосского и синопского производства. Большую коллекцию составляют краснолаковая и чернолаковая античная посуда, белоглиняная поливная посуда константинопольского производства, изделия из кости, металла, бусы и украшения. Основная часть находок передана на реставрацию в Государственный историко-археологический музей-заповедника «Херсонес Таврический».

Сейчас научно-исследовательские работы продолжаются. Археологическими разведками пока не затронута интереснейшая территория в южной части тальвега Херсонесской балки, и можно с уверенностью прогнозировать, что до окончания работ будет сделано еще немало новых и неожиданных открытий», – отметил руководитель археологических работ Олег Шаров.

Источник: Пресс-служба Института археологии РАН