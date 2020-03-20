Хореографы КГИК завоевали высшие награды международного конкурса

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Хореографы Краснодарского государственного института культуры завоевали высшие награды Международного многожанрового конкурса-фестиваля "Энергия звезд".

Гран-при в номинации "Хореография" в категории "Народный танец" (19-25 лет) завоевали студенты кафедры хореографии за совместный номер "Ох, и ухажер". Максим Кузьмичев, Полина Бирюкова, Виктория Макушкина, Ольга Раковская и Анна Васенкова выступают в студенческом ансамбле народного танца "Калына". Руководитель – Вячеслав Аршинин, постановщик-хореограф – Яна Квасова.

Дуэт Льва Возбранюка и Валерии Шалдиной завоевал сразу две награды. В категории "Народный танец" студенты стали лауреатами I степени за номер "Первое свидание". В категории "Современный танец" за исполнение постановки "Я не дам тебя в обиду" они стали лауреатами II степени. Руководитель – Мария Погорелова, постановщик-хореограф – Екатерина Звягинцева.

Гран-при в этой же номинации в возрастной группе 14-18 лет завоевали студентки колледжа КГИК. Студенческим ансамблем народного танца "Раздолье" они покорили жюри номером "Подплясочка". Руководитель – Луиза Степанова.

Еще две награды у учащихся Детской школы искусств КГИК. В категории "Детский танец" они завоевали Гран-при за номер "Супердетки", а номер "Землячка – ягодка" стал лауреатом I степени. Руководитель – Юрий Олейник, постановщик-хореограф – Светлана Бекметова.

Оценивали конкурсантов профессиональные члены жюри из разных регионов России.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры