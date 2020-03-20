Творчество против коронавируса

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Профком студентов Краснодарского государственного института культуры запустил творческий конкурс "Творчество на страже здоровья" для студентов, которые сейчас находятся на дистанционном обучении. Он направлен на профилактику заражения коронавирусом.

На конкурс принимаются креативные видеоролики, фотографии, рисунки, стихотворения и песни собственного сочинения на эту тематику.

Приветствуется любая форма творческой направленности, содержание конкурсных работ не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. Не допускаются работы, заимствованные из других источников.

Работы принимаются на почту profkomkguki@mail.ru с 20 марта по 20 апреля 2020 года.

Их можно будет увидеть в профиле Instagram @profcom_kgik.

Авторы самых интересных конкурсных работ получат призы от профкома студентов.