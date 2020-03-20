/Культура/

Творчество против коронавируса

Профком студентов Краснодарского государственного института культуры запустил творческий конкурс "Творчество на страже здоровья" для студентов, которые сейчас находятся на дистанционном обучении. Он направлен на профилактику заражения коронавирусом.

На конкурс принимаются креативные видеоролики, фотографии, рисунки, стихотворения и песни собственного сочинения на эту тематику.

Приветствуется любая форма творческой направленности, содержание конкурсных работ не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. Не допускаются работы, заимствованные из других источников.
Работы принимаются на почту profkomkguki@mail.ru с 20 марта по 20 апреля 2020 года.
Их можно будет увидеть в профиле Instagram @profcom_kgik.
Авторы самых интересных конкурсных работ получат призы от профкома студентов.

Просмотров: 15 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Творчество против коронавируса

Надо возродить Маму!

Действующие меры государственной поддержки в 2020 году

За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в Российской Федерации в 9 регионах

Туапсинская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе органов местного самоуправления по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций