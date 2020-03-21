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Прямой эфир в социальной сети Инстаграм

Уважаемые читатели! Приближается 100-летие исторической даты, когда Новороссийск стал центром исхода десятков тысяч русских людей в изгнание.

 Это событие получило название Новороссийской катастрофы. Чтобы понять суть происшедшего, приглашаем вас присоединиться к прямому эфиру в https://instagram.com/biblioteka_balliona 

Трансляция состоится 25 марта в 15:00 в формате краеведческого медиалектория «Исход – нашей истории ход». Сотрудники отдела Краеведения Баллионовской библиотеки дадут ретроспективный обзор событий, происходивших в Новороссийске в этот сложный период. Так же будет представлена литература о деятелях литературы и искусства, чьи судьбы связаны с Новороссийской катастрофой – Исходом Белого движения из России. Прямой эфир будет интересен школьникам, студентам, а также всем интересующимся историей города.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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