Библиотека на Гордеева представляет онлайн проект «Виртуальный журнал «Этот день в истории»  

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Библиотека-филиал № 8 в условиях профилактических мер по нераспространению коронавируса запустила онлайн проект «Виртуальный журнал «Этот день в истории»».

Так, 22 марта был опубликован пост, посвящённый дню памяти великого Гёте. Его называли мистиком, увлеченным «демоном поэзии», гением вне времени, олицетворением немецкого духа, великим германским патриархом, первым поэтом, патрицием среди классиков.

Пост набрал более 102 просмотров.

Более подробно можно почитать по ссылке https://vk.com/club161580061

23 марта была освещена биография летчика - полярника Анатолия Васильевича Ляпидевкого – первого Героя Советского Союза.

Работа полярных лётчиков была чрезвычайно трудной и опасной. Не существовало никаких специальных инструкций по полётам, кабины самолётов были открытыми, в машинах не было ни радио, ни пеленгаторов, ни спасательных средств. Чтобы запустить маломощный двигатель, воду и масло приходилось заранее подогревать, а вылетать только в редкую хорошую погоду. Любой непредвиденный случай мог обернуться трагедией для лётчика.

Более подробно можно посмотреть, пройдя по ссылке https://vk.com/club161580061

Источник: ЦГБ им. Баллиона