КГИК обучает 150 работников библиотечной отрасли Ростовской области

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В Краснодарском государственном институте культуры завершается дистанционное обучение работников библиотечной отрасли Ростовской области.

Более 150 руководителей, заведующих секторами и отделами, методистов, специалистов библиотек стали слушателями по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек".

Обучение проходит в рамках реализации федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Спикеры программы: доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, руководитель Центра "Корпоративный университет «Ленинка»" Российской государственной библиотеки Екатерина Кудрина, доктор педагогических наук, профессор кафедры библиотечно-библиографической деятельности и информационных технологий КГИК Наталья Голубева, директор библиотеки института культуры Ирина Свертока и доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, психологии и философии КГИК Евгений Александров.

Следующие курсы стартуют 31 марта. Они пройдут по программе "Современные образовательные методики обучения игре на фортепиано".

Напомним, институт культуры в этом году представил на четыре программы больше, теперь повысить свою квалификацию работники сферы культуры смогут уже по 20 направлениям.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры