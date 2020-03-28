В Дом культуры и библиотеку села Тенгинки поступят новое современное оборудование и мебель

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Два основных центра культурной жизни в селе Тенгинке готовятся к большим переменам. Новым современным оборудованием вскоре оснастят ДК, что на несколько порядков повысит технические возможности для проведения мероприятий, а библиотеку, которая готовится к переезду, ждет подарок – новая мебель.

Концертный зал Дома культуры оснастят современным световым (прожекторы, софиты, лампы и другое), звуковым (колонки, микрофоны с гарнитурой, буфера, пульт и другое) и видеопроекционным оборудованием. Новый экран теперь будет автоматически подниматься и опускаться. Появится и раздвижной занавес, а также новый задник сцены и генеральные кулисы. Замеры произведены, эскизы утверждены, ткань выбрана, к пошиву одежды сцены уже приступили. На все обновки выделены два миллиона рублей в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский подчеркнул, что дома культуры на селе, всегда являлись главным местом притяжения граждан, ведь там старшие поколения могут делиться традициями, опытом с младшими, а младшие в свою очередь могут радовать родителей своими выступлениями. «Мы должны продолжать работу по обновлению домов культуры на территориях поселений, взаимодействуя с краевой, муниципальной властью» - отметил Владимир Ильич. В свою очередь депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края направили 600 тысяч рублей на покупку новой мебели для тенгинской библиотеки – столов, стульев, стеллажей, шкафов для картотек, диванов, детских уголков. Библиотека готовится к новоселью – капитально отремонтированы помещения в бывшем здании школы, где будут оборудованы читальный зал, отдельно детский и юношеский абонементы, комнаты отдыха. Все работы - и в ДК, и в библиотеке – по планам, завершатся в середине мая.