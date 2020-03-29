В институте культуры День театра отметили онлайн

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27 марта в мире отмечается Международный день театра. В институте культуры этот праздник отметили онлайн.

В прямом эфире в социальной сети преподаватели кафедры театрального искусства поздравили своих студентов, которые сейчас находятся на дистанционном обучении.

Каждый педагог подготовил для своих подопечных слова поздравления, а также несколько творческих сюрпризов. Преподаватели пели шуточные песни, вспоминали самые яркие поздравления в этот день и отвечали на вопросы, которые студенты присылали в прямой эфир.

Сегодня в Краснодарском государственном институте культуры успешно работает кафедра театрального искусства. На ней готовят студентов по нескольким направлениям, в том числе "Артист театра и кино" и "Руководитель любительским театром".

Выпускники кафедры востребованы не только в театрах России, но и всего мира.

Источник: пресс-служба ректора КГИК