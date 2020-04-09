В апреле КГИК обучит около 1000 слушателей

/Культура/

В апреле Краснодарский государственный институт культуры обучит около 1000 слушателей более чем из 25 субъектов Российской Федерации.

Дистанционное обучение по программам повышения квалификации пройдет в рамках федерального проекта "Творческие люди".

Сейчас в вузе завершаются курсы по программам: "Современные образовательные методики обучения игре на фортепиано" и "Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов".

До 25 апреля будет идти обучение по программе "Управление проектами в социально-культурной сфере".

А с 20 по 30 апреля пройдут курсы сразу по четырем направлениям: "Event-менеджмент", "Современные образовательные технологии и методики обучения игре на струнно-смычковых инструментах (по видам: скрипка, альт, виолончель, контрабас)", "Современные образовательные технологии и методики обучения игре на народных инструментах (по видам: баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра)", "Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов".

Курсы проводит Центр непрерывного образования и повышении квалификации творческих и управленческих кадров КГИК.

Источник: пресс-служба ректора КГИК