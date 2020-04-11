Большой театр ежедневно теряет 9 млн рублей выручки из-за простоя
Ежедневные потери Большого театра из-за простоя, обусловленного мерами по борьбе с коронавирусом, составляют 9 млн руб. Об этом сообщил директор театра Владимир Урин в интервью газете «Коммерсантъ».
Он объяснил изданию методику подсчета: в прошлом году заработок театра от продажи билетов составил 2,7 млрд руб., если поделить его на количество рабочих дней, то получится 9 млн руб. в день. Урин рассказал, что Большой театр после возобновления работы, скорее всего, понизит стоимость билета из-за уменьшения покупательской способности зрителей. Деньги, заплаченные за билеты заранее, возвращаются на банковские карты зрителей, это 70–80% всех приобретений. По его словам, средства, внесенные через кассу, появится возможность вернуть только после снятия ограничительных мер по коронавирусу.
По словам Урина, при улучшении ситуации с эпидемией коронавируса театр вернется к работе до конца июня. Если же запреты продлятся и далее, то театральная деятельность может разрушиться как таковая. По его мнению, онлайн-трансляции спектаклей не должны и не смогут заменить зрителям возможность прийти в театр и вживую увидеть постановку. Он рассказал, что при онлайн-показах вынужден обращаться за правами на трансляцию к тем компаниям, которые снимали эти постановки.
27 марта, в Международный день театра, Большой театр впервые за свою историю анонсировал серию онлайн-трансляций спектаклей своего «золотого фонда». По 10 апреля планировалось показать зрителям по всему миру шесть постановок. Среди них – оперы «Царская невеста» и «Борис Годунов», балеты «Спящая красавица», «Марко Спада», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».
Источник: https://www.vedomosti.ru/media/news/2020/04/09/827592-bolshoi-teatr?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=po-slovam-direktora-bolshogo-teatra-vlad&fbclid=IwAR1JfraIqEmupfcZp_U9kvOtpUojLfWw14qYpqXL2fJFQ1fXGtwguMqA0sA