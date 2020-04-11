Большой театр ежедневно теряет 9 млн рублей выручки из-за простоя

По словам Урина, при улучшении ситуации с эпидемией коронавируса театр вернется к работе до конца июня. Если же запреты продлятся и далее, то театральная деятельность может разрушиться как таковая. По его мнению, онлайн-трансляции спектаклей не должны и не смогут заменить зрителям возможность прийти в театр и вживую увидеть постановку. Он рассказал, что при онлайн-показах вынужден обращаться за правами на трансляцию к тем компаниям, которые снимали эти постановки.