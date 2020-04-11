В условиях карантина #мывместе

приглашает всех любителей чтения и хорошей литературы на прямой эфир в социальной сети «Инстаграм» под названием «Нет времени

В формате литературного обзора библиотекарь представит подборку книг для подростков, которые вы с удовольствием почитаете как сами, так и в кругу семьи. Среди рекомендуемых произведений: «Ты идешь по ковру» М. Ботева, «Литейный мост» С. Кулешова, «Чернильное сердце» К. Функе, «Я всего лишь собака» Ю. Рихтер, «Двенадцать зрителей» И. Манахова, «Минус один» А. Жвалевский и Е. Пастернак, «Вихри волшебства» Д. Джонс. Во второй части обзора вас ждет знакомство с серией замечательных книг

«Библиотека вундеркинда. Научные сказки» издательства АСТ. Ждем вас в прямом эфире 16 апреля в 14:00 Инстаграм @biblioteka_pavlenko