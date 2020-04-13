Мир «обыденный» и мир «священный» в творчестве Николая Гумилёва

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«Гумилёв, как и большинство поэтов-романтиков, выстраивает свой художественный мир вокруг путешествия и перемещения в удалённые области. „Здесь“ – это мир действительности – обыденный, приземлённый, трагический, полный неблагополучия. „Там“ – различные разновидности мира иного: идеального, таинственно-прекрасного, возвышенного, и т. д. <…>

Окружающий мир в творчестве поэта поделён на мир обыденный и мир священный, и из первого во второй перманентно устремляется лирический герой Гумилёва», – пишет филолог Евгения Раздьяконова в автореферате диссертации на тему «Романтический конфликт и его трансформация в творчестве Н. С. Гумилёва» (2014) из электронного фонда Президентской библиотеки.

15 апреля 2020 года исполняется 134 года со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886–1921), поэта Серебряного века, создателя школы акмеизма и «Цеха поэтов», драматурга, литературного критика, переводчика, путешественника, офицера уланского полка, кавалера двух Георгиевских крестов. В фонде Президентской библиотеки размещены авторефераты диссертаций, раскрывающих богатейшее творческое наследие Николая Степановича Гумилёва.

Из мира «обыденного» в мир «священный» «перманентно устремляется лирический герой Гумилёва». Но устремлялся не только лирический герой поэта, но и он сам, причём с подросткового возраста. Сначала на бумаге, потом – в жизни.

Родился Николай Степанович в Кронштадте, в семье корабельного врача, а детские годы ему выпало счастье провести в Царском Селе. После трёхгодичного пребывания семьи в Тифлисе Гумилёв поступил в седьмой класс Царскосельской Николаевской гимназии. Надо сказать, учился он плохо (при этом любил читать), регулярно попадал в списки неуспевающих.

Слабого ученика собирались отчислить, но на педагогическом совете за него вступился директор гимназии – поэт-символист Иннокентий Анненский. Ему удалось убедить коллег, что неуспеваемость подростка компенсируется отменными стихами. Между педагогом и учеником возникло понимание и восхищение друг другом, они дружили. В стихотворении «Памяти Анненского» 1911 года Николай Гумилёв писал: «Десяток фраз, пленительных и странных, / Как бы случайно уроня, / Он вбрасывал в пространство безымянных / Мечтаний – слабого меня»

В 1905 году вышел первый сборник поэта «Путь конквистадоров» – и сразу обратил на себя внимание читателей и критики; его персонажи, от которых веяло пряным духом Абиссинии, были непривычно экзотичны, крепки телом и шли напролом к поставленной цели. «В книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только путь нового конквистадора и что его победы и завоевания впереди», – откликнулся на сборник молодого поэта в журнале «Весы» Валерий Брюсов. Гумилёв отправил ему письмо с благодарностью. Так началась их многолетняя переписка.

В конце 1912 года акмеисты создали собственное издательство – «Гиперборей» – и начали выпускать одноимённый журнал. В январе 1913 года вышел номер «Аполлона» со статьями «Некоторые течения в современной русской поэзии» Сергея Городецкого и «Наследие символизма и акмеизм» Николая Гумилёва. Так было продекларировано новое литературное направление.

В автореферате диссертации Анастасии Кулагиной «Жизнетворческая концепция и принципы создания образа в лирике и драматургии Н. С. Гумилёва» (2012) отмечается, что любой художник существует в двух пространствах бытия: пространстве жизни и пространстве искусства. С эпохи немецких романтиков в искусство вошло новое понятие – жизнетворчество. В отличие от символистов, реалистов, футуристов, продолжает автор, для акмеистов (акмеизм – литературное течение, противостоящее символизму; акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова) жизнь художника имеет свою собственную ценность, составляет его биографию. «Жизнетворчество» выступает как сознательное структурирование собственной жизни, когда человек предстаёт автором-героем своего жизненного повествования.

Этим путём – путём структурирования собственной жизни, отважился пойти и Гумилёв, устремившийся навстречу приключениям, в процессе которых рождались образы конквистадоров, монахов-абиссинцев; так был создан «Дон Жуан в Египте». Новые поэтические образы рождались не только на бумаге или в воображении. Осенью 1908 года Гумилёв совершает свою первую поездку в Африку – и становится первооткрывателем африканской темы в русской поэзии. Он был трижды в этой неведомой ранее читателю стране: собирал народные песни, другие этнографические материалы. Впоследствии это великолепно и полно отобразилось в цикле «Абиссинские песни».

Именно африканскими поездками было навеяно одно из самых лучших стихотворений Гумилёва: «Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд / И руки особенно тонки, колени обняв, / Послушай: далёко, далёко, на озере Чад / Изысканный бродит жираф». Эти строки он посвятил будущей жене, поэтессе Анне Горенко, известной своим почитателям как Ахматова. И весь сборник «Романтические цветы» был посвящён ей. Однако совместная жизнь оказалась им не по силам, их недолгий брак распался…

После скитаний по жаркой, фантастически прекрасной Африке продолжать богемную жизнь в Петербурге Николаю Степановичу уже не хотелось. И когда прогремели трубы Первой мировой войны, Гумилёв поступил добровольцем в уланский полк, в действующую армию. «Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание», – писал о нем сотрудник журнала «Аполлон» Андрей Левинсон. Сослуживцы вспоминали, что у Гумилёва было как бы ослаблено чувство самосохранения, его влекло к опасности, он нередко первым бросался в атаку из окопа.

Он был награждён двумя Георгиевскими крестами за храбрость и получил офицерское звание. В газете «Биржевые ведомости» публиковались его хроникальные очерки «Записки кавалериста». В 1916 году вышла книга «Колчан», в которой итальянские путевые зарисовки отступают на второй план, и впервые обретает звучание пронзительная русская тема.

Но никакие военные заслуги поэта не были приняты во внимание Петроградской чрезвычайной комиссией, которая арестовала его по подозрению в участии в заговоре Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева, как выяснилось позднее, сфабрикованном. Поэт был расстрелян. Остались неизвестными точная дата и место захоронения. Один из участников расстрельной команды впоследствии вспоминал, что у Гумилёва не дрогнул ни один мускул лица по дороге к месту казни, иногда по его губам пробегала понимающая усмешка, он успел попросить у солдат папиросу и докурил её до конца… А через несколько десятилетий, в 1991 году, дело поэта Николая Гумилёва было прекращено за отсутствием состава преступления.

«Творчество Н. Гумилёва лишь недавно стало возвращаться не только к читателю, но и к исследователю. Этого художника не издавали больше шести десятилетий, его табуированное имя вычёркивалось цензорами и редакторами из книг и статей. Последние два десятилетия стали появляться работы о Н. Гумилёве-человеке, путешественнике, этнографе, основателе акмеизма и литературном критике, наконец, поэте», – пишет Д. Грачёва в автореферате диссертации на тему «Философско-эстетическая концепция и её интертекстуальная реализация в прозе Н. Гумилёва (сборник рассказов „Тень от пальмы“)» (2006) из электронного фонда Президентской библиотеки.

Настоящее открытие Гумилёва читателями ещё только начинается, и Президентская библиотека продолжит оцифровывать связанные с ним исследовательские материалы и документы, изоматериалы и сборники его стихов.