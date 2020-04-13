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11 апреля свой 100 день рождения отметил прекрасный поэт Кронид Александрович Обойщиков (12+)

В связи с действующим карантином клуб чтецов Молодежного Проспекта Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона не смог собраться вместе.
Поэтому к 100-летию поэта Молодежный Проспект опубликовал краткую биографию и несколько стихотворений автора в видео формате. Подробнее по ссылке https://vk.com/novorossisk_biblioteka

Источник: https://www.tcmb.ru/2-uncategorised/1369-kronid-aleksandrovich-obojshchikov

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Категория: Новости / Культура

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