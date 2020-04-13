11 апреля свой 100 день рождения отметил прекрасный поэт Кронид Александрович Обойщиков (12+)

В связи с действующим карантином клуб чтецов Молодежного Проспекта Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона не смог собраться вместе.

Поэтому к 100-летию поэта Молодежный Проспект опубликовал краткую биографию и несколько стихотворений автора в видео формате. Подробнее по ссылке https://vk.com/novorossisk_biblioteka