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11 апреля свой 100 день рождения отметил прекрасный поэт Кронид Александрович Обойщиков (12+)
В связи с действующим карантином клуб чтецов Молодежного Проспекта Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона не смог собраться вместе.
Поэтому к 100-летию поэта Молодежный Проспект опубликовал краткую биографию и несколько стихотворений автора в видео формате. Подробнее по ссылке https://vk.com/novorossisk_biblioteka
Источник: https://www.tcmb.ru/2-uncategorised/1369-kronid-aleksandrovich-obojshchikov