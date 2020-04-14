Проекты авторов КГИК – в числе лучших на всероссийском конкурсе

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Две работы представителей Краснодарского государственного института культуры успешно прошли заочную экспертизу в рамках XVII Всероссийского конкурса авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – Моя Россия".

В номинации "Моя педагогическая инициатива" в число лучших вошла работа "Сохранение народной культуры Кубани в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 (по итогам полевых исследований)" доктора педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой народного декоративно-прикладного творчества КГИК Екатерины Вакуленко.

В номинации "Моя страна. Моя история. Моя Победа" экспертизу успешно прошел проект "Моя история. Мое будущее" студентки факультета социально-культурной деятельности и туризма Дарьи Тыщук.

Авторы будут приглашены на очное федеральное мероприятие, где лично презентуют свои проекты.

Финалисты и победители конкурса получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность пройти стажировки в ведущих российских компаниях, а также информационную поддержку.

Проект входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Источник: пресс-служба ректора КГИК