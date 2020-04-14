«Культурный код» продлевает прием заявок молодых художников для фестивалей уличного искусства

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Продлен прием заявок на конкурс на право участия молодых художников в международном фестивале «Культурный код» – проекте президентской платформы « Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Конкурс проходит в формате онлайн.

Подробную информацию о конкурсе можно найти в положении (https://bit.ly/39wXJ7p). Заявки принимаются до 16 апреля на электронную почту art@rsv.ru. Итоги конкурса будут объявлены 22 апреля на сайте rsv.ru.

«Мы решили продлить срок приема регистраций на конкурс до 16 апреля. Это связано с многочисленными заявками от художников. Некоторые регионы, где летом пройдут фестивали уличного искусства, также хотят провести свои внутренние конкурсы. Молодые художники готовят портфолио, которое подтверждает их опыт создания муралов и отражает уникальный стиль и технику рисования. Отмечу, что художники, не прошедшие отбор по итогам оценок работы экспертного совета, будут рекомендованы к участию в фестивале в качестве ассистентов», - рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей»Владислав Даванков.

Имена художников фестиваля определит Экспертный совет проекта «Культурный код». В его состав входят: исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещеева, руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих, член Российской академии художеств, российский художник, граффитист Александр Купалян и художники, граффитисты – Филипп Дульмаченко, Дмитрий Раско, Илья Робе и Иван Фанс.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Инициатор проекта – Фонд поддержки и развития современного искусства.

Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»