Видео мастер-класс «Театр теней дома

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Поскольку из-за временной самоизоляции в связи с создавшейся обстановкой карантина по коронавирусу в стране библиотечный театральный клуб Цемдолинской библиотеки-филиала № 10 не может собираться в привычном формате, библиотекари решили общаться с читателями в социальных сетях.

У сотрудников библиотеки уже есть некоторые навыки работы с театром теней, поэтому они решили 15 апреля провести видео мастер – класс по созданию такого театра дома.

Проводя различные мероприятия в библиотеке, и используя в своей работе театр теней, приходилось наблюдать, какой восторг вызывало у детей это действо. Всем хотелось попробовать себя артистом. И каждый слушал своего одноклассника, оценивая его способности и награждая друг друга аплодисментами. Почему бы не сделать нашим подписчикам и друзьям такой небольшой и мало затратный театр у себя?!

Кроме видео обращения была выложена статья о том, как сделать домашний театр теней, какие театры теней бывают и как устроить представление вместе с детьми дома.

#театртенейдома

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Источник: ЦГБ им. Баллиона