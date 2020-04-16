Онлайн игра-викторина «Путешествие по городу Закон» (6+)

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Сотрудники библиотеки-филиала № 10 п. Цемдолина для своих читателей 14 апреля в социальной сети ВКонтакте провели онлайн игру-викторину «Путешествие по городу Закон».

Подписчикам было предложено совершить небольшое путешествие по городу Закон, а так же предоставлена возможность проверить знания о своих правах и обязанностях.

Целью онлайн общения было – закрепить полученные знания на уроках истории, обществознания. «Каким образом?» - спросите Вы. Это путешествие по городу, которого нет ни на одной карте, но знать о котором необходимо всем – это город Закон. По ходу путешествия были остановки: «Документальная», где играющие должны ответить на поставленные вопросы; «Театральная», где каждый играющий выбирает карточку, на которой указано право ребёнка на что-либо. При помощи жестов и мимики нужно изобразить указанное право. Предполагаемые члены семьи должны угадать изображённое в пантомиме право.

Предложили своим подписчикам принять участие в небольшом анкетировании. Участник получает анкету с пятью вопросами, для ответа на них выбирает один из трёх предложенных вариантов и подсчитывает количество набранных баллов.

В завершение, участники проверили себя, разгадав кроссворд «Моя родина - Россия».

Источник: ЦГБ им. Баллиона