Прямой эфир "Диалог с писателем"

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Стирая границы, Интернет даёт уникальную возможность пообщаться с известными культурными деятелями города: узнать поближе, побывать у них дома, задать вопросы...

15 апреля отдел Краеведения Баллионовской библиотеки побывал в гостях у Виктора Борисовича Пахомова - поэта, журналиста, очеркиста, литературоведа, издателя. Пахомов - лауреат многих всероссийских творческих конкурсов и литературных премий. Отличник просвещения, заслуженный учитель России. Автор более 40 книг, составитель сборников «Берег Новой России», «Город норд-остов», «Послушаем весну», «Благодарная память», «Паруса мечты» и др. Главный редактор биобиблиографического справочника «Литература Новороссийска. А – Я». Издатель и главный редактор литературно-исторического морского журнала «Одиссей», детского литературного журнала «Весельчак», литературного вестника «Victoria», рекламно-информационной литературной газеты «Акватория». Руководитель издательства «Одиссей», редактор более 120 книг. Один из основателей Новороссийского городского исторического общества и творческого клуба «Маринист», член Союза журналистов России и Общественной палаты Новороссийска.

Встреча прошла в формате живого диалога, благодаря которому зрители смогли пообщаться с Виктором Борисовичем, задать интересующие вопросы и узнать из первых уст о новых творческих проектах, о насыщенной литературной жизни города. Участники эфира познакомились с книгами из серии «Библиотека новороссийской маринистики». Виктор Борисович представил журнал «Одиссей», рассказал о своих литературных планах. Наш гость охотно ответил на все вопросы и посоветовал больше читать местных авторов, изучать историю родного города и приобщаться к богатым культурным традициям Новороссийска.

Источник: ЦГБ им. Баллиона