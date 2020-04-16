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В социальной сети ВКонтакте на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 15 апреля был опубликован пост с видеопрезентацией «Памяти поэта Игоря Вадимовича Царёва», который был подготовлен сотрудниками отдела массовой работы совместно с Новороссийским композитором Дмитриевой Галиной Александровной.

Игорь Вадимович Царёв (11.11.1955 – 4.04.2013) - поэт, член Союза писателей России и Союза журналистов Москвы, лауреат премии «Поэт года» 2012 (I место)/.

Видеопрезентация состояла из шести роликов, объединенных общей идеей. Здесь присутствовало и вступительное слово ведущей, и авторские декламации и клипы («Снег», «Снежный романс», «Под луною ледяною», «Глухомань») на стихотворения Игоря Вадимовича Царева.

Помимо поста в социальной сети ВКонтакте был подготовлен и размещён в «Инстаграм» пост-приглашение к просмотру видеопрезентации.

Источник: ЦГБ им. Баллиона