/Культура/

Россия - это одна из наиболее многонациональных стран мира, где собраны более 100 коренных народов.

Это и коренные народы Сибири и Дальнего Востока, народы Кавказа, малые народы центральной части страны. Наше общество - это безумный микс проживающих здесь народов, национальностей, религий и культур России. И каждая культура уникальна, интересна и обладает своим темпераментом и национальными особенностями.

Национальные праздники являются неотъемлемой частью культуры любого народа. В 2020 году мы рассказываем вам о праздниках народов России. В январе это был Зул (респ. Калмыкия), в феврале мы говорили о праздниках народов крайнего Севера (ненцы, ханты, манси), в марте – Йынйын (башкиры). В апреле наша видеопрезентация посвящена марийскому празднику «Пеледыш пайрем» или «Праздник цветов». Из нее вы узнаете о народе мари и его «Празднике цветов».

Источник: ЦГБ им. Баллиона