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Студентка КГИК стала лауреатом дистанционного конкурса в Дублине

Студентка первого курса Краснодарского государственного института культуры Юлия Чиж стала лауреатом II степени дистанционного международного конкурса по видеозаписям "Star of the Dublin".

Юлия учится на кафедре народных инструментов и оркестрового дирижирования факультета "Консерватория" в классе доцента Константина Кизимова.

Для участия в конкурсе была выбрана обработка русской народной песни "Ой, да ты калинушка", написанная выдающимся российским гитаристом, композитором Сергеем Рудневым.

Конкурс проводился холдингом "Euro media star group" в разных столицах стран Европы, в этот раз он дистанционно проходил в Дублине (Ирландия).

Источник: Пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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