Премьера актуального сериала «Закрытый сезон» от создательницы «Оттепели» и «Частицы вселенной» состоится на more.tv и Wink

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28 апреля в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink («Ростелеком») состоится эксклюзивная премьера остросюжетного сериала «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк, Кириллом Гребенщиковым и Нелли Уваровой в главных ролях. Актуальную историю о южном городке, в котором неожиданно от странной болезни начинают умирать еще вчера казавшиеся здоровыми люди, придумала Алена Званцова, сценаристка «Оттепели» и создательница «Частицы вселенной».

28 апреля в подписке на more.tv и Wink состоится премьера сразу первых двух серий, далее новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам. Телевизионная премьера сериала состоится позже на телеканале «Россия 1». Производством и продюсированием проекта по заказу ВГТРК занималась кинокомпания «Марс Медиа».

«Цифровая премьера “Закрытого сезона” — наш первый опыт сотрудничества с телеканалом “Россия 1” в формате выхода сериала задолго до эфира на ТВ. Выбор сериала совсем неслучаен. Нам кажется важным показать этот проект именно сейчас. Не сопереживать героям невозможно, мы все такие же случайные жертвы эпидемии. При этом авторам удалось доступно передать сложную событийную драму на фоне простых и понятных человеческих отношений», — отметил генеральный директор more.tv Денис Горшков.

«Очень важно для такого сериала, как “Закрытый сезон” выйти в свет в нужное время, потому что проблема, вокруг которой выстроен сюжет, как никогда актуальна, и именно сейчас покажется очень реалистичной. Уверен, новый остросюжетный сериал найдет отклик в сердцах большого количества зрителей, ведь невозможно не проводить аналогии с ситуацией, в которой сегодня мы все оказались. Но мы обязательно справимся с испытаниями, а пока остаемся дома и смотрим хорошее кино и сериалы в Wink», — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Источник: https://krasnodar.rt.ru/