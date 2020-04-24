Онлайн-знакомство с альманахом «Истоки-3»

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В марте – апреле при помощи трансляций в социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона были продемонстрированы и освещены два номера литературно-краеведческого альманаха «ИСТОКИ».

В четверг, 23 апреля, состоялся прямой эфир, посвящённый третьему номеру данного журнала. Руководитель клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» Коновалова Алевтина Юрьевна рассказала слушателям трансляции о содержании альманаха, а также зачитала самые интересные статьи. После – рассказала о поэзии в Новороссийске и авторах, чьи стихотворения были опубликованы в журнале.

Завершилась трансляция приглашением на заседания клуба любителей истории «ИСТОКИ». Регулярные встречи будут восстановлены в Центральной городской библиотеке им. Э. Баллиона после окончания карантина.

Источник: ЦГБ им. Баллиона