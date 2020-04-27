А что предпочитаете читать вы?

/Культура/

26 апреля в официальном аккаунте Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона социальной сети ВКонтакте опубликован интерактивный опрос для читателей в формате голосования по теме «Какие книги вы любите читать?».

Читателям предлагалось сделать выбор в пользу тех или иных литературных жанров.

Спустя два часа от начала голосования лидирует жанр – любовные романы, на втором месте – детективы и историко-приключенческие романы, на третьем – фантастика.

Что ж, будем следить за результатами голосования и дальше.

Источник: ЦГБ им. Баллиона