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Ожог Чернобыля

К годовщине Чернобыльской катастрофы.

26 апреля  - печальная дата. Прошло 34 года после Чернобыльской катастрофы. Наибольший ущерб радиационное облако нанесло городу Припять, превратившемуся в город-призрак. В качестве эксперимента, через два года после катастрофы создается Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. О том, как восстанавливается природа после Чернобыльской катастрофы, идет речь в статье Молодежной библиотеки им. М. Горького «Ожог Чернобыля», опубликованной в социальных сетях.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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