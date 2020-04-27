Видео об истории и искусстве в режиме онлайн

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На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу в разделе «Интернет-вещание» транслируются фильмы, лекции и экскурсии, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, в соответствии с программой трансляций с 27 апреля по 1 мая у каждого пользователя есть возможность больше узнать о царской династии Романовых. Видеоэкскурсия по выставке «Царь и президент. Александр II и Авраам Линкольн. Освободитель и эмансипатор» посвящена биографии двух выдающихся политических деятелей XIX века, а также истории российско-американских взаимоотношений, реформам Александра II в России.

Видеолекции цикла «Знание о России» расскажут о том, какое место занимали Романовы среди европейских монархов в XIX – начале XX века, и познакомят с видным представителем императорской семьи – Великим князем Николаем Михайловичем, последним председателем Императорского Русского исторического общества, труды которого составляют славу русской историографии. В рамках видеолектория «Императорские портреты» в режиме онлайн можно будет пройтись по залам и галереям Михайловского замка, увидеть живописные изображения членов царской династии, начиная с Михаила Федоровича Романова и заканчивая последним императором Николаем II, узнать подробности о многих из них.

Творчеству известных художников конца XIX – начала XX века посвящена видеолекция «Искусство как зеркало эпохи. Врубель, Кандинский, Малевич». Видеофильм «Учитель рисования: история одного журнала» рассказывает о педагоге из Старой Руссы Николае Локотькове – издателе всероссийского журнала для детей об искусстве «Введенская сторона».

Не выходя из дома, можно будет прослушать лекцию Николая Цискаридзе – народного артиста России, балетного педагога и ректора

Академии русского балета имени А. Я. Вагановой о традициях и современности Русской балетной школы. Документально-исторический фильм «Особняк Кшесинской» расскажет о судьбе известной балерины Матильды Кшесинской, а также об истории её не менее известного особняка и о деятельности в нём большевиков в революционном 1917 году.

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет-вещание.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки